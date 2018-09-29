Зенит Иркутск — Иртыш Омск (29.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 11:00 в матче второго дивизиона российского футбола начнётся матч

Последний матч между собой: «Иртыш Омск» — «Зенит Иркутск» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Иртыш Омск»).

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