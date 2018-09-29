Вест Хэм — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.09.2018)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Артур Масуаку, Фелипе Андерсон, Pedro Obiang, Марк Нобл, Андрей Ярмоленко, Declan Rice, Марко Арнаутович.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Люк Шоу, Поль Погба, Маруан Феллайни, Nemanja Matic, Scott McTominay, Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль.
Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1. 0