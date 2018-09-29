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    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Хэм — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.09.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    В 14:30 в АПЛ начнётся матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Артур Масуаку, Фелипе Андерсон, Pedro Obiang, Марк Нобл, Андрей Ярмоленко, Declan Rice, Марко Арнаутович.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Люк Шоу, Поль Погба, Маруан Феллайни, Nemanja Matic, Scott McTominay, Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль.

    Предыдущий матч соперников: «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1. 0

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