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    «Урал» — «Арсенал Тула»: онлайн-трансляция начнется в 11:30

    Урал — Арсенал Тула: смотреть онлайн, прямая трансляция (29.09.2018)

    РПЛ Футбол России Урал Арсенал Тула Календарь РФПЛ
    В 11:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Урал» — «Арсенал Тула».

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    Последний матч между собой: «Урал» — «Арсенал Тула» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Арсенал Тула»).

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