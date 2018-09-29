Семин: Фернандеш — наш лучший игрок, хочу, чтобы он остался

Главный тренер «Локомотива»после матча девятого тура РПЛ с(2:0) рассказал о состояниии переговорах по продлению контракта

«Мы живем завтрашним днем. Не более. Хорошее настроение, выиграли. А как выздоровеет Денисов, посмотрим. У нас всего 20 игроков. Одни травмированы, другие в плохих кондициях. 20 — это не так много.

Команды, играющие в Лиге чемпионов, имеют очень сложный график. Еще будет Кубок, перелеты. В Англии — 100-200 километров переезды на автобусе. Иной раз говорим, что надо играть так часто, как в Англии.

Фернандеш — наш лучший игрок. Хочу, чтобы он остался. Он сделал для нас очень много. Это мое мнение. А будут ли переговоры — не мой вопрос.

Фернандеш — тот человек, который учит молодежь играть в хороший футбол. Ему нужно отдать должное. При всей этой ситуации он не обращает внимания на контракт. Я восхищаюсь им.

Вернулась ли команда в чемпионскую гонку? Сложно. "Зенит" нас обыграл. Да и он всех превосходит по очкам. "Локомотив" всегда борется до последнего. Пока "Локо" все не проиграл, будет бороться.

"Шальке" выиграл у "Майнца" сегодня. Готовиться будем завтра. Нужен полный стадион. Будет некрасиво, если не заполним арену на Лиге чемпионов. Сейчас вы видите — нет очков, нет людей на трибунах», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0