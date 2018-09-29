«Реал» разошелся миром с «Атлетико»

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с мадридским(0:0) в матче 7-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча twitter.com/realmadrid 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Реал» потерял очки уже в третьей из последних четырёх игр в рамках чемпионата Испании. До этого команда Хулена Лопетеги потерпела крупное поражение от «Севильи» (0:3) и сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

«Реал», набрав 14 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры, «Атлетико» (12) — 4-е.

В 8-м туре «сливочные» на выезде сыграют с «Алавесом» (6 октября), «матрасники» дома встретятся с «Бетисом» (7 октября).

Во вторник, 2 октября, «Реал» сыграет с ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 0