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    «Реал» разошелся миром с «Атлетико»

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    Мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (0:0) в матче 7-го тура испанской Примеры.

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    «Реал» потерял очки уже в третьей из последних четырёх игр в рамках чемпионата Испании. До этого команда Хулена Лопетеги потерпела крупное поражение от «Севильи» (0:3) и сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

    «Реал», набрав 14 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры, «Атлетико» (12) — 4-е.

    В 8-м туре «сливочные» на выезде сыграют с «Алавесом» (6 октября), «матрасники» дома встретятся с «Бетисом» (7 октября).

    Во вторник, 2 октября, «Реал» сыграет с ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 0

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