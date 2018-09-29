Маммана: Надеюсь вновь стать игроком основного состава «Зенита»

Аргентинский защитникзаявил, что надеется вновь стать игроком основы «сине-бело-голубых».

«Все мысли уже о чемпионате. О том, что мне надо вновь стать игроком основного состава, а "Зениту" — продолжать набирать темп и очки. Очень хочется в этом году наконец-то выиграть титул.

Мне кажется, произошло некое качественное обновление. Сейчас вижу перед собой более сплоченный коллектив, более счастливый, радостный. О новом тренере я, кстати, раньше знал немного. Но с первого же дня стало понятно: это тот специалист, который объединил вокруг себя игроков.

В том числе за счет этой качественной перемены "Зенит" может прийти к золоту. К слову, за последние полгода я хоть и не играл, но благодаря поддержке ребят и болельщиков почувствовал себя игроком петербургской команды еще глубже. Теперь хочется доказать принадлежность к клубу и своей игрой», — цитирует аргентинца «Матч ТВ».

Напомним, Маммана в минувшем сезоне получил тяжелую травму колена. 0