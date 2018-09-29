Эдер сыграет в атаке «Локо» против «Ахмата»

Определились стартовые составына матч 9-го тура чемпионата России, который начнется в Черкизово в 19:00 мск.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Андрей Варетешкин. Резервный рефери — Сергей Карасёв.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хёведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Чорлука, Михалик, Лысов, Жемалетдинов, Тугарев, Миронов.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл, Думбия, Мбенге.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Раванелли, Харин, Садаев, Митришев, Балай. 0