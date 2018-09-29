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    Эдер сыграет в атаке «Локо» против «Ахмата»

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    Определились стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 9-го тура чемпионата России, который начнется в Черкизово в 19:00 мск.

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    Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Андрей Варетешкин. Резервный рефери — Сергей Карасёв.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хёведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

    Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Чорлука, Михалик, Лысов, Жемалетдинов, Тугарев, Миронов.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл, Думбия, Мбенге.

    Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Раванелли, Харин, Садаев, Митришев, Балай. 0

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