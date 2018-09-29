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    «Локомотив» вырвал победу у «Ахмата»

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    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (2:0) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

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    Единственный мяч был забит на 81-й минуте. Эдер в штрафной продавил защитника, выскочил один на один, но не сумел протолкнуть мяч мимо Городова. Мануэл Фернандеш подобрал отскок и мощно пробил в девятку.

    А уже в компенсированное время москвичи убежали в контратаку. Алексей Миранчук сделал передачу в штрафную, Рифат Жемалетдинов красиво убрал Уциева и пробил под перекладину.

    После этого матча «Локомотив» с 12 очками поднялся на 6-е место, а «АХмат» с 11 очками опустился на 8-е.

    РПЛ. 9-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (0:0)
    Голы: Фернандеш, 81 (1:0). Жемалетдинов, 90+3 (2:0)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Жемалетдинов, 70), Баринов, Крыховяк, Фернандеш (Тугарев, 90+4), Эдер«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Родолфу (Митришев, 89), Анхель, Мохаммади, Думбья, Швец (Гащенков, 87), Иванов, Исмаэл, Мбенг (Балай, 78)Предупреждения: Семенов, 13. Анхель, 31. Иванов, 54. Исмаэл, 62. Баринов, 70. Идову, 90
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