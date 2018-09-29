«Локомотив» вырвал победу у «Ахмата»

Московскийодержал домашнюю победу над грозненским(2:0) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный мяч был забит на 81-й минуте. Эдер в штрафной продавил защитника, выскочил один на один, но не сумел протолкнуть мяч мимо Городова. Мануэл Фернандеш подобрал отскок и мощно пробил в девятку.

А уже в компенсированное время москвичи убежали в контратаку. Алексей Миранчук сделал передачу в штрафную, Рифат Жемалетдинов красиво убрал Уциева и пробил под перекладину.

После этого матча «Локомотив» с 12 очками поднялся на 6-е место, а «АХмат» с 11 очками опустился на 8-е.