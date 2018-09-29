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    «Лион» — «Нант»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Лион — Нант (29.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Лион Нант Календарь Лиги 1
    В 21:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Лион» — «Нант».

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    Последний матч между собой: «Страсбург» — «Лион» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Лион»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Лион» — «Нант». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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