ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»АПЛ. «МЮ» проиграл «Вест Хэму», «МанСити» победил «Брайтон»
  • 21:02
    • «Ювентус» победил «Наполи», Манджукич оформил дубль
  • 20:55
    • «Локомотив» вырвал победу у «Ахмата»
  • 20:08
    • Дубль Неймара помог ПСЖ разгромить «Ниццу»
  • 19:59
    • Бразильские волейболисты — первые финалисты ЧМ-2018
  • 19:22
    • «Барселона» ушла от поражения в матче с «Атлетиком»
    Все новости спорта

    «Ювентус» победил «Наполи», Манджукич оформил дубль

    Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Календарь Серии А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Наполи» (3:1) в матче 7-го тура Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    На 10-й минуте счет открыли гости. Леонардо Бонуччи грубо ошибся с передачей у своей штрафной. В результате мяч был доставлен в центр на пустые ворота Дрису Мертенсу, который открыл счет.

    На 26-й минуте Криштиану Роналду разобрался с Эльсеидом Хюсаем на левом фланге атаки, исполнил подачу в центр на линию вратарской, где Марио Манджукич ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

    На 49-й минуте Роналду приблизился к чужой штрафной по центру и нанёс удар в ближнюю штангу ворот Давида Оспины. От каркаса ворот мяч отскочил к Манджукичу, и тот отправил его точно в цель.

    На 58-й минуте неаполитанцы остались в меньшинстве — Мариу Руй сыграл прямой ногой против Пауло Дибалы поблизости от центра поля и получил за это вторую жёлтую карточку.

    На 76-й минуте после подачи с углового с правого фланга на ближнюю штангу Роналду головой сбросил мяч во вратарскую, где Леонардо Бонуччи с нескольких метров переправил мяч точно в цель.

    «Ювентус» набрал 21 очко и занимает первое место в таблице. «Наполи» (15) — второй. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жертва собственного успеха. Подошла ли к концу эра Жозе Моуринью?
  • Вчера в 15:39
    •
  • Прогноз
  • «Фиорентина» — «Аталанта»
  • 4.20
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» не дрогнет перед «Атлетико»
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Зенит» продлит в Каспийске свою серию разгромных побед
  • «Анжи» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Фиалки» увяли ненадолго
  • «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Оренбург» Футбол РПЛ. ЦСКА победил в Оренбурге, «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» в гостях у «Анжи»Обзор матчей девятого тура российской Премьер-лиги 13:280
  • 19:01
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном»
  • 18:26
    • «Уфа» одержала волевую победу над «Енисеем»
  • 17:56
    • «Рома» победила «Лацио» в римском дерби
    Хоккеисты «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. 12-я подряд победа «Автомобилиста», «Магнитка» обыграла «Локо»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 сентября 17:340
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Барселоны» и «Сити»
  • 2.58
    •
  • 19:47
    • «Барыс» забросил семь шайб рижскому «Динамо»
  • 18:51
    • Томаров: Волевая победа над «Енисеем» ценна вдвойне
  • 18:41
    • «Шальке» одержал первую победу в Бундеслиге
    Жозе Моуринью Футбол Жертва собственного успеха. Подошла ли к концу эра Жозе Моуринью?Проблемы во взаимоотношениях с Полем Погба лишь подчеркнули вызовы, стоящие перед португальским специалистом Вчера в 15:390
  • 16:52
    • «Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд
  • 16:36
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при России
  • 16:21
    • «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие