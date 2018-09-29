«Ювентус» победил «Наполи», Манджукич оформил дубль

Туринскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 7-го тура Серии А.

Фрагмент матча twitter.com/juventusfc 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На 10-й минуте счет открыли гости. Леонардо Бонуччи грубо ошибся с передачей у своей штрафной. В результате мяч был доставлен в центр на пустые ворота Дрису Мертенсу, который открыл счет.

На 26-й минуте Криштиану Роналду разобрался с Эльсеидом Хюсаем на левом фланге атаки, исполнил подачу в центр на линию вратарской, где Марио Манджукич ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

На 49-й минуте Роналду приблизился к чужой штрафной по центру и нанёс удар в ближнюю штангу ворот Давида Оспины. От каркаса ворот мяч отскочил к Манджукичу, и тот отправил его точно в цель.

На 58-й минуте неаполитанцы остались в меньшинстве — Мариу Руй сыграл прямой ногой против Пауло Дибалы поблизости от центра поля и получил за это вторую жёлтую карточку.

На 76-й минуте после подачи с углового с правого фланга на ближнюю штангу Роналду головой сбросил мяч во вратарскую, где Леонардо Бонуччи с нескольких метров переправил мяч точно в цель.

«Ювентус» набрал 21 очко и занимает первое место в таблице. «Наполи» (15) — второй. 0