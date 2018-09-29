Йиранек: Если «Спартак» не побеждает, все заканчивается отставкой тренера

Бывший защитник московскогоподелился мнением о текущей ситуации в столичном клубе.

«За "Спартаком" слежу при каждой возможности, правда, у нас русскую лигу не показывают больше, так что в Интернете приходится искать трансляции. В целом я в курсе последних событий. "Спартак" привык побеждать исторически, болельщики хотят видеть только победы. И если этого не происходит, все неизменно заканчивается отставкой тренера. Так всегда было и будет.

Чтобы выбраться из нынешней ситуации, "Спартаку" необходимо регулярно подтверждать свой уровень притязаний результатами. Игрокам нужно самим выводить себя из-под давления, которое вызвано непопаданием в группу Лиги чемпионов, уходом Квинси, травмами некоторых важных игроков.

В любом случае до конца чемпионата еще много времени, еще можно навязать конкурентам сражение за титул. Главное — решать свои проблемы от матча к матчу, сосредотачиваться на той игре, что ждет в ближайшее время», — приводит слова Йиранека «Спорт день за днем».

После восьми туров российской Премьер-лиги «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. 0