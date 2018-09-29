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    Ибрагимовичу неинтересна премия имени Пушкаша

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    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал присуждении премии ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол сезона нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович
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    «Считаю ли гол Салаха лучшим по итогам года? Нет. Думаю, у Криштиану был хороший гол. Я не видел претендентов, потому что, если в их числе не было меня, значит, мне эта награда неинтересна. А мой гол должен был быть среди претендентов — тот, который я забил в матче с "Лос-Анджелесом" или в игре с "Торонто" 500-й мяч в карьере», — цитирует Ибрагимовича Twitter «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Напомним, призом за лучший гол 2018 года был награжден Мохамед Салах за мяч, забитый в ворота «Эвертона» в матче чемпионата Англии.

    Также среди претендентов на награду были Денис Черышев, Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Бенжамен Павар и Лионель Месси. 0

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