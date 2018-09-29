«Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Челси»

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча twitter.com/ChelseaFC/ 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. В атаке на скорости Азару выложил мяч на ход Ковачич, а Эден ворвался в штрафную «Ливерпуля» и пробил под дальнюю штангу.

Счет на 89-й минуте сравнял вышедший тремя минутами ранее Даниэль Старридж, который получил мяч перед штрафной «Челси» и отлично выстрелил в дальнюю девятку.

После этого матча «Ливерпуль» с 19 очками на 2-м месте, а «Челси» с 17 очками — на 3-м месте.