«Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Челси»

Фрагмент матча
twitter.com/ChelseaFC/
Счет в матче был открыт на 25-й минуте. В атаке на скорости Азару выложил мяч на ход Ковачич, а Эден ворвался в штрафную «Ливерпуля» и пробил под дальнюю штангу.
Счет на 89-й минуте сравнял вышедший тремя минутами ранее Даниэль Старридж, который получил мяч перед штрафной «Челси» и отлично выстрелил в дальнюю девятку.
После этого матча «Ливерпуль» с 19 очками на 2-м месте, а «Челси» с 17 очками — на 3-м месте.
АПЛ. 7-й тур
«Челси» — «Ливерпуль» — 1:1 (1:0)
Голы: Азар, 25 (1:0). Старридж, 89 (1:1)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Ковачич (Баркли, 81), Канте, Жоржинью, Виллиан (Моузес, 73), Азар, Жиру (Мората, 65)«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 78), Вайналдум, Милнер (Старридж, 86), Салах (Шачири, 66), Роберту Фирмину, МанеПредупреждения: Мане, 39. Милнер, 77