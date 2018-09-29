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    «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Челси»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Челси Календарь АПЛ
    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
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    Счет в матче был открыт на 25-й минуте. В атаке на скорости Азару выложил мяч на ход Ковачич, а Эден ворвался в штрафную «Ливерпуля» и пробил под дальнюю штангу.

    Счет на 89-й минуте сравнял вышедший тремя минутами ранее Даниэль Старридж, который получил мяч перед штрафной «Челси» и отлично выстрелил в дальнюю девятку.

    После этого матча «Ливерпуль» с 19 очками на 2-м месте, а «Челси» с 17 очками — на 3-м месте.

    АПЛ. 7-й тур
    «Челси» — «Ливерпуль» — 1:1 (1:0)
    Голы: Азар, 25 (1:0). Старридж, 89 (1:1)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Ковачич (Баркли, 81), Канте, Жоржинью, Виллиан (Моузес, 73), Азар, Жиру (Мората, 65)«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 78), Вайналдум, Милнер (Старридж, 86), Салах (Шачири, 66), Роберту Фирмину, МанеПредупреждения: Мане, 39. Милнер, 77
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