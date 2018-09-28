Терехов: Судьи устроили цирк, а ЦСКА — ничем не примечательная команда

Защитник «Оренбурга»после поражения от(0:1) в домашнем матче 9-го тура российской Премьер-Лиги раскритиковал судейство.

Единственный гол в прошедшей игре на 32-й минуте забил Федор Чалов, реализовавший пенальти.

«Дело, я считаю, в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному. Боковой судья машет, кричит, что пенальти, потом он сваливает всю ответственность на главного судью.

Главный судья говорит: "Боковой мне показал". Вообщем устроили тут, так сказать, цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля. Ну, свое дело сделали, — они победили.

Понравился ли соперник? Обычный соперник, ничем не примечательная команда. Считаю, что такие клубы мы должны дома обыгрывать и обыгрывать уверенно.

Болельщики чувствовали ход игры. Видели, что мы превосходили ЦСКА, поэтому гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке», — заявил Терехов в видеоинтервью пресс-службе «Оренбурга». 0