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    Терехов: Судьи устроили цирк, а ЦСКА — ничем не примечательная команда

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    Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов после поражения от ЦСКА (0:1) в домашнем матче 9-го тура российской Премьер-Лиги раскритиковал судейство.

    Сергей Терехов
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    Единственный гол в прошедшей игре на 32-й минуте забил Федор Чалов, реализовавший пенальти.

    «Дело, я считаю, в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному. Боковой судья машет, кричит, что пенальти, потом он сваливает всю ответственность на главного судью.

    Главный судья говорит: "Боковой мне показал". Вообщем устроили тут, так сказать, цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля. Ну, свое дело сделали, — они победили.

    Понравился ли соперник? Обычный соперник, ничем не примечательная команда. Считаю, что такие клубы мы должны дома обыгрывать и обыгрывать уверенно.

    Болельщики чувствовали ход игры. Видели, что мы превосходили ЦСКА, поэтому гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке», — заявил Терехов в видеоинтервью пресс-службе «Оренбурга». 0

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