Пенальти принес ЦСКА выездную победу над «Оренбургом»

Фрагмент матча
«Оренбург»
На 31-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Фернандес выполнил подачу в штрафную, где Афонин ударил шипами по голове Федора Чалова.
Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый, доведя число голов в этом сезоне РПЛ до 7 и закрепившись в роли лидера бомбардирской гонки.
После этого матча ЦСКА с 6 оками поднялся на третью строчку, а «Оренбург» с 11 очками- на 7-м месте.
РПЛ. 9-й тур
«Оренбург» — «ЦСКА» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Чалов, 32 — с пенальти«Оренбург»: Фролов, Малых (Козлов, 54), Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Попович (Чиркин, 76), Мишкич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Деспотович«ЦСКА» (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Влашич, Бийол, Ахметов, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Обляков (Сигурдссон, 79), Чалов (Ефремов, 83)Предупреждения: Афонин, 30. Сутормин, 34. Терехов, 39. Бийол, 42. Козлов, 55. Бегич, 77. Чиркин, 85