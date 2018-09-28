Пенальти принес ЦСКА выездную победу над «Оренбургом»

Московскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 9-го тура чемпионата России.

На 31-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Фернандес выполнил подачу в штрафную, где Афонин ударил шипами по голове Федора Чалова.

Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый, доведя число голов в этом сезоне РПЛ до 7 и закрепившись в роли лидера бомбардирской гонки.

После этого матча ЦСКА с 6 оками поднялся на третью строчку, а «Оренбург» с 11 очками- на 7-м месте.