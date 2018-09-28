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    Кутепов приступил к беговой работе на поле

    Спартак Ростов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    «Спартак» продолжает подготовку к матчу девятого тура российской Премьер-лиги против «Ростова», сообщает официальный сайт московского клуба.

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов
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    В последней тренировке не принимал участие защитник Марко Петкович, получивший травму в начале матча Кубка России против «Черноморца». У серба диагностирована контузия хрящей левого коленного сустава. При этом связки колена целы. Сроки выздоровления Петковича будут уточнены позже.

    Форвард Педро Роша выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за микротравмы мышц передней группы левого бедра.

    Хавбек Михаил Игнатов, не летавший в Новороссийск по причине легкого недомогания, работает в общей группе.

    Отметим, что в тренировке приняли участие защитники Илья Гапонов, Артем Мамин и Павел Маслов, а также нападающий Сильванус Нимели.

    Защитник Илья Кутепов приступил к индивидуальным занятиям в зале и беговой работе на поле. Как отметил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, выздоровление идет хорошими темпами и без осложнений.

    Матч «Спартак» — «Ростов» состоится на «Открытие Арене» 30 сентября, начало — в 19:00 мск. 0

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