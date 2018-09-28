Кутепов приступил к беговой работе на поле

В последней тренировке не принимал участие защитник Марко Петкович, получивший травму в начале матча Кубка России против «Черноморца». У серба диагностирована контузия хрящей левого коленного сустава. При этом связки колена целы. Сроки выздоровления Петковича будут уточнены позже.
Форвард Педро Роша выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за микротравмы мышц передней группы левого бедра.
Хавбек Михаил Игнатов, не летавший в Новороссийск по причине легкого недомогания, работает в общей группе.
Отметим, что в тренировке приняли участие защитники Илья Гапонов, Артем Мамин и Павел Маслов, а также нападающий Сильванус Нимели.
Защитник Илья Кутепов приступил к индивидуальным занятиям в зале и беговой работе на поле. Как отметил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, выздоровление идет хорошими темпами и без осложнений.
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится на «Открытие Арене» 30 сентября, начало — в 19:00 мск. 0