Кутепов приступил к беговой работе на поле

«Спартак» продолжает подготовку к матчу девятого тура российской Премьер-лиги против «Ростова», сообщает официальный сайт московского клуба.

В последней тренировке не принимал участие защитник Марко Петкович, получивший травму в начале матча Кубка России против «Черноморца». У серба диагностирована контузия хрящей левого коленного сустава. При этом связки колена целы. Сроки выздоровления Петковича будут уточнены позже.

Форвард Педро Роша выбыл на срок от 7 до 10 дней из-за микротравмы мышц передней группы левого бедра.

Хавбек Михаил Игнатов, не летавший в Новороссийск по причине легкого недомогания, работает в общей группе.

Отметим, что в тренировке приняли участие защитники Илья Гапонов, Артем Мамин и Павел Маслов, а также нападающий Сильванус Нимели.

Защитник Илья Кутепов приступил к индивидуальным занятиям в зале и беговой работе на поле. Как отметил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, выздоровление идет хорошими темпами и без осложнений.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится на «Открытие Арене» 30 сентября, начало — в 19:00 мск. 0