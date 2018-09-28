Гончаренко: Много борьбы и желания, но маловато моментов

Главный тренер ПФК ЦСКАпрокомментировал победу над(1:0) в гостевом матче 9-го тура РПЛ.

«Очень напряженный матч, много борьбы, желания, страсти. Может быть, маловато моментов было создано — в первую очередь, имею в виду нашу команду.

Мы много находились в финальной трети, но не хватало какой-то острой передачи. Тем не менее, мы победили, чем очень довольны. Наша молодая команда продолжает развиваться. Победы придают нам сил и уверенности.

Что касается атакующих качеств, то у всех их с избытком. Но многие не понимают, что такое системная оборона и индивидуальная защита. Это очень важно в матчах на высоком уровне.

Когда не знаешь, как перехватить мяч, как вступить в единоборство, что происходит вокруг тебя, возникают сложности.

Эта проблема есть у многих наших ребят: и у Ильзата Ахметова, и у Вани Облякова, и у Яки Бийола. Пробуем ее решить.

Как отношусь к решению играть Лигу чемпионов в Лужниках? Почему нет? Это главный стадион страны, там прошел финал чемпионата мира, придет много болельщиков, играть будем с лучшим клубом мира.

Я вижу только плюсы. У нашего стадиона потрясающая энергетика, которая обязательно поможет нам в чемпионате», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0