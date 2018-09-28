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    Гильерме: Должны верить, что шансы отстоять титул еще сохраняются

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    Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал неудачный старт команды в нынешнем сезоне.

    Маринато Гильерме
    Маринато Гильерме
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    «После того как команда становится чемпионом, футболисты могут психологически расслабиться. Такие большие победы отнимают много эмоций и энергии. Но мы должны понимать, что те золотые медали уже в прошлом. А сейчас прошло восемь туров, и у нас был плохой отрезок. Нужно исправляться. Стараемся. Уже в субботу сделаем всё, чтобы выправить ситуацию.

    Должны верить, что шансы отстоять титул ещё сохраняются. Сейчас у нас большое отставание от первого и второго места, но прошло всего восемь туров и впереди много матчей. В прошлом году была такая же ситуация. Тогда тоже никто не верил, что мы станем чемпионами. Никто не знает, как получится в этом чемпионате.

    Всё ли решено в чемпионате, учитывая отрыв "Зенита"? То же самое и в прошлом сезоне говорили. Отвечу, что все возможно», — цитирует Гилерме «Советский спорт».

    Напомним, «железнодорожники» после восьми туров с 9 очками занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ. 0

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