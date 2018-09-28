Гильерме: Должны верить, что шансы отстоять титул еще сохраняются

Голкипер московскогопрокомментировал неудачный старт команды в нынешнем сезоне.

«После того как команда становится чемпионом, футболисты могут психологически расслабиться. Такие большие победы отнимают много эмоций и энергии. Но мы должны понимать, что те золотые медали уже в прошлом. А сейчас прошло восемь туров, и у нас был плохой отрезок. Нужно исправляться. Стараемся. Уже в субботу сделаем всё, чтобы выправить ситуацию.

Должны верить, что шансы отстоять титул ещё сохраняются. Сейчас у нас большое отставание от первого и второго места, но прошло всего восемь туров и впереди много матчей. В прошлом году была такая же ситуация. Тогда тоже никто не верил, что мы станем чемпионами. Никто не знает, как получится в этом чемпионате.

Всё ли решено в чемпионате, учитывая отрыв "Зенита"? То же самое и в прошлом сезоне говорили. Отвечу, что все возможно», — цитирует Гилерме «Советский спорт».

Напомним, «железнодорожники» после восьми туров с 9 очками занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ. 0