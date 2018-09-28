ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» пока не выигрывает у сильных команд в ПримереЛопетеги не удается сделать «Реал» сильным
  • 13:21
    • Гаспарян и Потапова поборются за победу на турнире в Ташкенте
  • 11:25
    • «Манчестер Юнайтед» рассматривает двух кандидатов на замену Моуринью
  • 10:52
    • Потапова вышла в финал турнира в Ташкенте
  • 10:07
    • Каргинов выиграл китайскую часть ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
  • 08:01
    • Владелец «Спартака» представил проект реформы российского футбола
    Все новости спорта

    «Герта» — «Бавария»: онлайн-трансляция начнется в 21:30

    Герта — Бавария: смотреть онлайн, прямая трансляция (28.09.2018)

    Бундеслига Футбол Германии Герта Бавария Календарь Бундеслиги
    В 21:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Герта» — «Бавария».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    Последний матч между собой: «Бавария» — «Герта» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Бавария»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Герта» — «Бавария». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 сентября
  • 17/09/2018 в 22:14
    •
  • Прогноз
  • «Герта» — «Бавария»
  • 2.85
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли ничейная серия ЦСКА матчем в Оренбурге?
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • СКА или «Авангард» — кто победит в битве титанов КХЛ?
  • СКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Устроит ли Берлин против чемпиона?
  • «Герта» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жерар Пике допустил фатальную ошибку Футбол Аутсайдер шокировал «Барселону». У Вальверде начались проблемыСМИ — о неожиданном поражение «сине-гранатовых» от «Леганеса» Вчера в 15:050
  • 11:55
    • Бывший тренер курского «Авангарда» возглавил «Сибирь»
  • 10:41
    • Гильерме: Должны верить, что шансы отстоять титул еще сохраняются
  • 13:31
    • Семак заявил об отсутствии недооценки «Анжи»
    Эден Азар Футбол «Челси» остановил «Ливерпуль». Три вывода на будущееГлавные итоги неожиданной неудачи «Ливерпуля» в поединке Кубка лиги против «Челси» на «Энфилде» Вчера в 14:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Непростой выезд «армейцев» в Оренбург
  • 2.71
    •
  • 13:06
    • Маркелов опередил Сироткина на первой практике Гран-при России
  • 12:07
    • Женская сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА
  • 11:40
    • Гаттузо: «Милан» играл хорошо даже без Игуаина
    «Локомотив» Футбол Эдер спас Семина, Семак проверил резерв, а «Спартак» забил с игрыРеакция СМИ на результаты 1/16 финала Кубка России Вчера в 02:160
  • 11:07
    • Хавбек «Лиона» попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
  • 10:22
    • Четыре клуба интересуются хавбеком «Арсенала»
  • 08:46
    • Агент Погба встретится в ноябре с руководством «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие