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    Геркус не согласен с предложением об уменьшении команд РПЛ

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    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предложения владельца «Спартака» Леонида Федуна по реформированию российского футбола.

    Илья Геркус
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    «В целом разговор очень актуальный, спасибо Леониду Арнольдовичу за то, что поднимает вопросы и высказывается по актуальным проблемам российского футбола. Дискуссия начата вовремя, момент для осознания задач профессионального футбола, его структуры, наших конкурентных стратегий, очень удобный.

    С чем согласен? С тем, что необходимо пересматривать лицензионные требования к клубам премьер-лиги, мы это обсуждаем. Цифра по вместимости в 20 тысяч зрителей — разумная, большинство стадионов лиги ей соответствует. Хочется играть на достойных, удобных для зрителя аренах.

    Согласен с тем, что необходимо менять механизм солидарности — школы, воспитавшие футболиста, должны получать больший доход. Согласен с тем, что ФНЛ нуждается в реформировании, идея разделения лиги на два дивизиона правильная. Увеличивая лигу, расширяем и представительство, сокращая транспортные расходы.

    Не соглашусь с предложением об уменьшении РПЛ. На мой взгляд, 16 — оптимальное количество клубов. По поводу пула спонсоров для ТВ-контракта скажу так: реализация подобного проекта очень сложна. Получается, мы должны перезапустить все спонсорские контракты, просто переписать их. Технически это сложно. Как идея мне понятна, но на практике не знаю, как осуществить.

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    • В целом же разговор очень правильный, надо встречаться и обсуждать», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс». 0

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