Федотов: Арбитр назначил непонятный пенальти в матче с ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга»прокомментировал домашнее поражение от(0:1) в матче 9-го тура Премьер-Лиги.

«Хороший матч, динамичный. Единственное, вот этот непонятный одиннадцатиметровый. По идее, мы тоже создали предостаточно моментов. Конечно, непросто — команда быстрая, молодая.

Мы к этому готовились. Они что-то создавали, но реальных угроз и такого, чтобы наш вратарь трудился в поте лица, не было.

По крайней мере, была очень хорошая самоотдача, был хороший футбол с нашей стороны. Немного концовочки не хватает, но это мастерство — то, над чем мы будем работать.

После нашей смены расстановки во втором тайме ход игры поменялся. Оборона "армейцев" работала напряжённо, в поте лица. У нас было предостаточно острых моментов.

Но мы не сумели хладнокровно распорядиться тем, что создали. Было очень много подходов. Каких-то секретов ЦСКА не показал нам.

Да, был быстрый переход из обороны в атаку, хорошее давление. Они показали всё, что мы до этого видели. Но мы тоже неплохо смотрелись.

Как теперь настроиться на результат в следующем матче? Рецепт один — трудиться и трудиться. Какой ещё может быть рецепт? В ближайшем матче будем стараться реабилитироваться», — цитирует Федотова «Чемпионат». 0