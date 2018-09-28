Федотов: Арбитр назначил непонятный пенальти в матче с ЦСКА

«Хороший матч, динамичный. Единственное, вот этот непонятный одиннадцатиметровый. По идее, мы тоже создали предостаточно моментов. Конечно, непросто — команда быстрая, молодая.
Мы к этому готовились. Они что-то создавали, но реальных угроз и такого, чтобы наш вратарь трудился в поте лица, не было.
По крайней мере, была очень хорошая самоотдача, был хороший футбол с нашей стороны. Немного концовочки не хватает, но это мастерство — то, над чем мы будем работать.
После нашей смены расстановки во втором тайме ход игры поменялся. Оборона "армейцев" работала напряжённо, в поте лица. У нас было предостаточно острых моментов.
Но мы не сумели хладнокровно распорядиться тем, что создали. Было очень много подходов. Каких-то секретов ЦСКА не показал нам.
Да, был быстрый переход из обороны в атаку, хорошее давление. Они показали всё, что мы до этого видели. Но мы тоже неплохо смотрелись.
Как теперь настроиться на результат в следующем матче? Рецепт один — трудиться и трудиться. Какой ещё может быть рецепт? В ближайшем матче будем стараться реабилитироваться», — цитирует Федотова «Чемпионат». 0