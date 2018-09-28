ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Оренбург»РПЛ. ЦСКА победил в Оренбурге, «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» в гостях у «Анжи»
  • 21:22
    • Адвокаты Роналду отрицают обвинения в изнасиловани
  • 19:40
    • Загитова с термя мировыми рекордами выиграла турнир в Германии
  • 19:27
    • Пенальти принес ЦСКА выездную победу над «Оренбургом»
  • 18:44
    • Американка обвинила Роналду в изнасиловании
  • 18:29
    • Паредес вызван в сборную Аргентины, Месси — нет
    Все новости спорта

    Федотов: Арбитр назначил непонятный пенальти в матче с ЦСКА

    Оренбург ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:1) в матче 9-го тура Премьер-Лиги.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Хороший матч, динамичный. Единственное, вот этот непонятный одиннадцатиметровый. По идее, мы тоже создали предостаточно моментов. Конечно, непросто — команда быстрая, молодая.

    Мы к этому готовились. Они что-то создавали, но реальных угроз и такого, чтобы наш вратарь трудился в поте лица, не было.

    По крайней мере, была очень хорошая самоотдача, был хороший футбол с нашей стороны. Немного концовочки не хватает, но это мастерство — то, над чем мы будем работать.

    После нашей смены расстановки во втором тайме ход игры поменялся. Оборона "армейцев" работала напряжённо, в поте лица. У нас было предостаточно острых моментов.

    Но мы не сумели хладнокровно распорядиться тем, что создали. Было очень много подходов. Каких-то секретов ЦСКА не показал нам.

    Да, был быстрый переход из обороны в атаку, хорошее давление. Они показали всё, что мы до этого видели. Но мы тоже неплохо смотрелись.

    Как теперь настроиться на результат в следующем матче? Рецепт один — трудиться и трудиться. Какой ещё может быть рецепт? В ближайшем матче будем стараться реабилитироваться», — цитирует Федотова «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лопетеги не удается сделать «Реал» сильным
  • Вчера в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Хаддерсфилд Таун» — «Тоттенхэм»
  • 1.75
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроит ли Берлин против чемпиона?
  • «Герта» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Монако» продолжит падение
  • «Сент-Этьен» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 4.75
    •
  • Матч без фаворита
  • «Урал» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» — «Атлетико» Футбол Примера. «Барселона» примет «Атлетик», «Севилья» в гостях у «Эйбара», мадридское дерби,Подробности матчей седьмого тура чемпионата Испании 18:250
  • 15:49
    • Защитник «Барселоны» получил травму
  • 11:25
    • «Манчестер Юнайтед» рассматривает двух кандидатов на замену Моуринью
  • 13:21
    • Гаспарян и Потапова поборются за победу на турнире в Ташкенте
    Футболисты «Барселоны» Футбол Примера. «Барселона» проиграла «Леганесу», «Севилья» разгромила «Реал»Подробности матчей шестого тура чемпионата Испании 01:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Непростой выезд «армейцев» в Оренбург
  • 2.71
    •
  • 21:07
    • Федотов: Арбитр назначил непонятный пенальти в матче с ЦСКА
  • 20:59
    • Гончаренко: Много борьбы и желания, но маловато моментов
  • 18:55
    • Геркус не согласен с предложением об уменьшении команд РПЛ
    ЦСКА — «Спартак» Хоккей КХЛ. ЦСКА победил «Спартак», «Магнитка» дожала «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 27 сентября Вчера в 23:580
  • 10:52
    • Потапова вышла в финал турнира в Ташкенте
  • 10:07
    • Каргинов выиграл китайскую часть ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков
  • 17:01
    • Кутепов приступил к беговой работе на поле
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие