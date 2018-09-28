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    Чалов: Шансы ЦСКА на победу над «Реалом»? Верим в чудо

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    Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который пройдёт на стадионе «Лужники» 2 октября.

    Фёдор Чалов
    Фёдор Чалов
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    «Честно скажу: пока о Лиге чемпионов не думаю. Но да, это будет что-то совершенно нереальное!

    Я рад сыграть на таком фантастическом стадионе, как "Лужники". Думаю, все билеты будут проданы. Уверен, это будет кайф.

    Конечно, есть желание приносить пользу команде в каждой игре, а особенно — забить в Лиге чемпионов.

    Потому что это уже совсем другое, чем в РПЛ. Что касается наших шансов обыграть "Реал", то мы верим в чудо», — сказал Чалов Sport24.

    Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов соперниками «армейцев» являются также «Рома» и «Виктория» (Пльзень).

    В матче первого тура групповой стадии турнира ЦСКА на выезде добился ничьей в матче с «Викторией» (2:2), уступая в ходе встречи со счётом 0:2. «Реал» в матче первого тура на своём поле разгромил «Рому» со счётом 3:0. 0

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