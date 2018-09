«Барселона» планирует изменить эмблему

представила на своем официальном сайте новую эмблему, за которую еще должны проголосовать члены клуба 20 октября.

Очертания эмблемы остались прежними, но теперь на гербе «сине-гранатовых» не будет аббревиатуры FCB. Кроме того, синие и гранатовые полоски стали шире, а мяч в центре эмблемы стал более объемным.

Всего в истории «Барселоны» было 10 эмблем. Текущая была разработана в 2002 году.

The updated crest:

✅ The shape is kept intact.

✅ The FCB acronym disappears.

✅ The internal black lines disappear.

✅ More homogeneous, more harmonious, and brighter.

✅ To be applied beginning with the 2019/20 season. pic.twitter.com/xIurAqtF8l