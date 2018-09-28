Гендиректор «Ахмата» призвал развивать футбол, а не делать первенство Москвы

Генеральный директор «Ахмата»высказался касательно идей владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Мы одобряем то, чтобы весь мир получал доходы от медиа-прав. У нас они одни из самых маленьких. Естественно, чем больше будет поступлений от трансляций, тем проще клубам будет жить, решать финансовые проблемы. Против никто не возражает. Но пока это осуществить очень сложно.

Остальные предложения Федуна довольны спорны, они, скорее, применимы в Москве, но не в регионах, где гораздо менее платежеспособное население. Посмотрите хотя бы на стоимость билетов в столице и за ее пределами.

Есть здравые идеи, но есть невыполнимые. Например, категорически против сокращения количества команд в разных дивизионах. Нам надо развивать футбол, а не сокращать и делать, условно, первенство Москвы.

Причина закрытия клубов как раз в том, что нет поступлений от медиа-прав. Все в Европе вымерли бы, не будь доходов от продажи билетов, которые там совсем другие, от телетрансляций. То, что получаем мы — копейки.

Академии есть практически у всех клубов. В составе "Спартака" в Кубке России играл Мамин — чей он воспитанник? "Урала". Еще один, Маслов — воспитанник "Тюмени". О чем мы говорим? Все едут в Москву.

Хорошая идея сделать стадионы по всей стране, как у "Зенита", но это трудно, особенно в современных российских реалиях», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс». 0