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    Гендиректор «Ахмата» призвал развивать футбол, а не делать первенство Москвы

    Ахмат Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался касательно идей владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    Ахмед Айдамиров
    Ахмед Айдамиров
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    «Мы одобряем то, чтобы весь мир получал доходы от медиа-прав. У нас они одни из самых маленьких. Естественно, чем больше будет поступлений от трансляций, тем проще клубам будет жить, решать финансовые проблемы. Против никто не возражает. Но пока это осуществить очень сложно.

    Остальные предложения Федуна довольны спорны, они, скорее, применимы в Москве, но не в регионах, где гораздо менее платежеспособное население. Посмотрите хотя бы на стоимость билетов в столице и за ее пределами.

    Есть здравые идеи, но есть невыполнимые. Например, категорически против сокращения количества команд в разных дивизионах. Нам надо развивать футбол, а не сокращать и делать, условно, первенство Москвы.

    Причина закрытия клубов как раз в том, что нет поступлений от медиа-прав. Все в Европе вымерли бы, не будь доходов от продажи билетов, которые там совсем другие, от телетрансляций. То, что получаем мы — копейки.

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    Хорошая идея сделать стадионы по всей стране, как у "Зенита", но это трудно, особенно в современных российских реалиях», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс». 0

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