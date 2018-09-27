ЦСКА отправился в Оренбург без Щенникова

Марио Фернандес
ПФК ЦСКА
На игру «красно-синие» отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.
В заявке не оказалось Георгия Щенникова, который недавно вернулся в общую группу. 0