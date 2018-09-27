Ари: Желания играть за сборную России стало еще больше

Нападающий, забивший два мяча в выездном матче с(3:0), рассказал о своих голах и желании играть за

Ари ФК «Краснодар» 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Я не забивал практически год. Но, честно говоря, какого-то особенного давления из-за этого не испытывал. Просто так вышло, что я долго оставался вне игры. У меня была тяжелая травма, я восстанавливался, потом сыграл один матч и получил дисквалификацию на три игры.

Раньше я никогда не бил штрафные, потому что во всех командах, где я играл, были хорошие специалисты в этом деле. Теперь, конечно, я продолжу тренировать удары со штрафных.

После того как я получил российский паспорт, у меня появилось еще больше желания играть за сборную России. Если я буду хорошо играть в "Краснодаре", уверен, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание и пришлет вызов», — цитирует Ари «Чемпионат». 0