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    Ари: Желания играть за сборную России стало еще больше

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    Нападающий «Краснодара» Ари, забивший два мяча в выездном матче с «Крыльями Советов» (3:0), рассказал о своих голах и желании играть за сборную России.

    Ари
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    «Я не забивал практически год. Но, честно говоря, какого-то особенного давления из-за этого не испытывал. Просто так вышло, что я долго оставался вне игры. У меня была тяжелая травма, я восстанавливался, потом сыграл один матч и получил дисквалификацию на три игры.

    Раньше я никогда не бил штрафные, потому что во всех командах, где я играл, были хорошие специалисты в этом деле. Теперь, конечно, я продолжу тренировать удары со штрафных.

    После того как я получил российский паспорт, у меня появилось еще больше желания играть за сборную России. Если я буду хорошо играть в "Краснодаре", уверен, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание и пришлет вызов», — цитирует Ари «Чемпионат». 0

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