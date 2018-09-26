Представитель Рыболовлева опроверг информацию о продаже «Монако»

, официальный представитель владельца, прокомментировал информацию, согласно которой российский миллиардер по-прежнему может продать французский клуб.

Дмитрий Рыболовлев calcioweb.eu 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Слухи о якобы ведущихся акционером ФК "Монако" Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в английской Премьер-лиге не соответствуют действительности. Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в ФК "Монако", считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах», — приводит слова Чечкина «Р-Спорт».

Ранее французское издание le10sport сообщило, что Рыболовлев рассматривает возможность продажи «Монако», чтобы приобрести клуб английской премьер-лиги. Отмечалось, что в покупке «Монако» заинтересованы инвесторы из США и ОАЭ. 0