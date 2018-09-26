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    Ребров: Моя карьера могла оборваться еще десять лет назад

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    Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров поделился мыслями о своей карьере.

    Артем Ребров
    Артем Ребров
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    «Моя карьера из-за травмы могла оборваться еще десять лет назад. Морально я понимал, что все может закончится именно тогда. Но после этого были победы, титулы, и уверен, что будут еще. Однако не стану лукавить: я отдаю себе отчет в том, что, даже если буду играть достаточно долго, настанет время поставить точку», — приводит слова Реброва Sports.ru.

    Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года, до этого он был игроком «Сатурна», «Авангарда», «Томи» и «Шинника». Ребров также имеет в своем активе один матч в составе сборной России — 17 ноября 2015 года он вышел на замену в товарищеском матче против сборной Хорватии. 0

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