ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Крылья Советов»Дубль Ари едва не отправил Тихонова в отставку
  • 11:25
    • СМИ: Абрамович оценил «Челси» в три миллиарда фунтов
  • 10:29
    • Сочи может принять часть Олимпиады-2026
  • 09:13
    • Кокорин: «Зенит» хочет выиграть Кубок России
  • 08:44
    • Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Анже»
  • 00:34
    • Месси и Роналду проявили неуважение, не приехав на церемонию ФИФА, считает Капелло
    Все новости спорта

    «Вердер» — «Герта»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Вердер — Герта: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.09.2018)

    Бундеслига Футбол Германии Вердер Герта Календарь Бундеслиги
    В 19:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Вердер» — «Герта».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!

    Последний матч между собой: «Вердер» — «Герта» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Герта»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Вердер» — «Герта». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 сентября
  • 17/09/2018 в 22:14
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «Аугбсург»
  • 1.95
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Оренбург» не испытает проблем на Алтае
  • «Динамо» Барнаул — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Одержит ли «Автомобилист» в игре с «Локомотивом» свою 10-ю победу в сезоне?
  • «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Будет ли серия пенальти в Нижнекамске?
  • «Нефтехимик» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 6.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Спартак» Футбол РПЛ. «Зенит» разгромил «Локо», столичное дерби осталось без победителяОбзор матчей восьмого тура российской Премьер-лиги Вчера в 20:400
  • 11:13
    • Комиссия атлетов ВАДА возмущена решением восстановить РУСАДА
  • 10:10
    • Звонарева стартовала с победы в Ташкенте
  • 09:56
    • Зидан посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»
    Маурицио Сарри Футбол У «Челси» море проблем. Титул АПЛ — слишком поспешная мечтаИтоги поединка, который показал моменты, над которыми еще предстоит работать Маурицио Сарри и его «Челси» Вчера в 14:120
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Головин, «МЮ» и мюнхенский «каток»
  • 3.09
    •
  • 09:48
    • Это'О: Месси всегда будет лучшим игроком в мире
  • 09:25
    • Юран: У «Спартака» будет особая мотивация в Кубке России
  • 08:57
    • Дешам: Работаю не ради индивидуальных призов
    «Спартак» — ЦСКА Футбол «Спартаку» удалось не проиграть, а ЦСКА не сумел выигратьГлавное дерби страны — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:140
  • 08:28
    • Форвард «Бостона» Джионта завершил карьеру
  • 08:14
    • Месси вряд ли сыграет с Бразилией
  • 23:07
    • Куртуа — лучший вратарь года по версии ФИФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие