Юран: У «Спартака» будет особая мотивация в Кубке России

Бывший нападающийперед матчем красно-белых сотметил, что команде важно пройти дальше.

«С учетом последних неудач в национальном первенстве и еврокубках для "Спартака" будет важно пройти дальше в Кубке. В принципе этот трофей сам по себе должен быть важен для каждой команды, а уж у подопечных Массимо Карреры после обидного вылета от "Тосно" в полуфинале прошлого розыгрыша наверняка будет особая мотивация.

Главное, чтобы они избежали безалаберности и недооценки "Черноморца". Именно отношение к таким соперникам как к проходным губит многие топ-клубы. Если "Спартак" правильно отнесется к предстоящему матчу, проблем не возникнет», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Игра в Новороссийске пройдет 26 сентября. Начало — в 18:30 мск. 0