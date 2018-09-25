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    Юран: У «Спартака» будет особая мотивация в Кубке России

    Спартак Кубок России Футбол России
    Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран перед матчем красно-белых с «Черноморцем» в 1/16 финала Кубка России отметил, что команде важно пройти дальше.

    Сергей Юран
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    «С учетом последних неудач в национальном первенстве и еврокубках для "Спартака" будет важно пройти дальше в Кубке. В принципе этот трофей сам по себе должен быть важен для каждой команды, а уж у подопечных Массимо Карреры после обидного вылета от "Тосно" в полуфинале прошлого розыгрыша наверняка будет особая мотивация.

    Главное, чтобы они избежали безалаберности и недооценки "Черноморца". Именно отношение к таким соперникам как к проходным губит многие топ-клубы. Если "Спартак" правильно отнесется к предстоящему матчу, проблем не возникнет», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

    Игра в Новороссийске пройдет 26 сентября. Начало — в 18:30 мск. 0

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