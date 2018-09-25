Тихонов: Я недоволен селекцией перед сборами, нужно было усиливаться

Главный тренер «Крыльев Советов»заявил, что недоволен селекцией перед сборами.

Самарцы последние два матча чемпионата России проиграли с общим счетом 0:7.

«Я еще в мае говорил о том, что мне нужны футболисты — 5-6 игроков. Мне отвечали, что они будут. Рассматривали кандидатуры, я предлагал свои.

Мне говорили: "Не волнуйся, придут даже лучше". Но закончился первый сбор, потом второй, а никого не взяли. Даже свободных агентов, которые могли бы с нами пройти подготовку.

А так новички стали появляться только к третьему туру… Я сказал на пресс-конфренции, что селекционный отдел должен работать до сборов, до начала чемпионата.

А у нас часть ребят пришли вообще не подготовленные, в разном состоянии… Я не получил футболистов вовремя и не успел их натренировать.

Чтобы они поняли, во что им нужно играть, что от них требуется. В итоге они понимают требования уже во время чемпионата.

А в премьер-лиге любая ошибка — это сразу ноль очков. И так складывается от игры к игре. То футболисты уезжают в сборную, то получают травмы и так далее

Я не говорю, что недоволен селекционным отделом, я недоволен селекцией перед сборами. Нужно было усиливаться. Мне обещали укрепить состав. Но усиливаться мы начали только по ходу чемпионата.

Нет, я не снимаю с себя ответственности. Кто-то, может быть, лучше бы сделал работу, по-другому. Но в данный момент сложилась вот такая ситуация.

На пресс-конференции я всего лишь недоговорил два слова, а получилось так, что кого-то обвинил. Просто селекцией нужно заниматься заранее.

Это премьер-лига, а не ФНЛ. Футболисты должны как минимум пройти один сбор, а лучше — два», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс». 0