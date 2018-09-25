«Краснодар» провел лучший старт в РПЛ за историю клуба

«Краснодар» в последней игре одолел «Крылья Советов»
ФК «Краснодар»
«Черно-зеленые» не только набрали наибольшее количество очков и занимают наивысшее место, но и забили больше, чем в любом из предыдущих сезонов в РПЛ, а также имеют лучшую разницу мячей за все годы.
Отметим, что 6 из 8 игр «горожане» провели на выезде — такого существенного перекоса в сторону гостевых матчей ранее в истории клуба не случалось.
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев провел свой 15-й официальный матч в роли рулевого «горожан» и одержал 10-ю победу при 2 ничьих и 3 поражениях. 0