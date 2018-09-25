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    «Краснодар» провел лучший старт в РПЛ за историю клуба

    Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    «Краснодар» набрал в 8 турах нынешнего сезона в РПЛ 16 очков — это лучший стартовый отрезок команды за все время ее выступления в Премьер-лиге, передает «Чемпионат».

    «Краснодар» в последней игре одолел «Крылья Советов»
    «Краснодар» в последней игре одолел «Крылья Советов»
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    «Черно-зеленые» не только набрали наибольшее количество очков и занимают наивысшее место, но и забили больше, чем в любом из предыдущих сезонов в РПЛ, а также имеют лучшую разницу мячей за все годы.

    Отметим, что 6 из 8 игр «горожане» провели на выезде — такого существенного перекоса в сторону гостевых матчей ранее в истории клуба не случалось.

    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев провел свой 15-й официальный матч в роли рулевого «горожан» и одержал 10-ю победу при 2 ничьих и 3 поражениях. 0

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