«Краснодар» провел лучший старт в РПЛ за историю клуба

набрал в 8 турах нынешнего сезона в16 очков — это лучший стартовый отрезок команды за все время ее выступления в Премьер-лиге, передает «Чемпионат».

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«Черно-зеленые» не только набрали наибольшее количество очков и занимают наивысшее место, но и забили больше, чем в любом из предыдущих сезонов в РПЛ, а также имеют лучшую разницу мячей за все годы.

Отметим, что 6 из 8 игр «горожане» провели на выезде — такого существенного перекоса в сторону гостевых матчей ранее в истории клуба не случалось.

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев провел свой 15-й официальный матч в роли рулевого «горожан» и одержал 10-ю победу при 2 ничьих и 3 поражениях. 0