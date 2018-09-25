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    Федотов не ставит глобальных задач в Кубке России

    Оренбург Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу над барнаульским «Динамо» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов
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    «На мой взгляд, получилась хорошая, настоящая кубковая игра. Было очень много интересных моментов, голевых ситуаций, в том числе у наших ворот. Мы были немного острее — удалось забить, после чего, как говорится, довели дело до логического конца.

    Хотя было непросто, у соперника силовая команда, играет в силовой футбол, выполняет много навесов, но мы справились.

    Поле было не совсем хорошего качества, но оно было одинаковым для всех, поэтому нет смысла на что-то пенять.

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    • Наши цели? Глобальных задач в Кубке России не ставили, двигаемся от игры к игре. Уже через два дня нас ждет ЦСКА, поэтому думаем об этом поединке», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба. 0

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