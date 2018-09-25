Федотов не ставит глобальных задач в Кубке России

Главный тренер «Оренбурга»прокомментировал победу над барнаульским «Динамо» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

«На мой взгляд, получилась хорошая, настоящая кубковая игра. Было очень много интересных моментов, голевых ситуаций, в том числе у наших ворот. Мы были немного острее — удалось забить, после чего, как говорится, довели дело до логического конца.

Хотя было непросто, у соперника силовая команда, играет в силовой футбол, выполняет много навесов, но мы справились.

Поле было не совсем хорошего качества, но оно было одинаковым для всех, поэтому нет смысла на что-то пенять.

Наши цели? Глобальных задач в Кубке России не ставили, двигаемся от игры к игре. Уже через два дня нас ждет ЦСКА, поэтому думаем об этом поединке», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба. 0