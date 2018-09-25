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    «Блэкпул» — «Куинз Парк Рейнджерс»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Блэкпул — Куинз Парк Рейнджерс (25.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Кубок Лиги Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
    В 21:45 в кубке Лиги Англии начнётся матч «Блэкпул» — «Куинз Парк Рейнджерс».

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    Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Куинз Парк Рейнджерс» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Блэкпул» — «Куинз Парк Рейнджерс». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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