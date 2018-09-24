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    Тихонов: «Крылья» пожинают плоды работы в селекционный период

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Краснодар Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов
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    Команда Тихонова проиграла два последних матча с разницей 0:7.

    «У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев.

    Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период.

    Когда я говорил, что новички нам нужны сейчас, и их нужно ставить, игроки приходили только, когда начался сезон. Теперь они выпадают группами. Сегодня первый раз играл Рохель, полтора месяца не играл Надсон.

    Да, сегодня мы терпели, ребята старались. Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты», — цитирует Тихонова пресс-служба «Крыльев». 0

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