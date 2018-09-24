Шикунов: У Тихонова работы непочатый край!

Директор по развитию «Крыльев Советов»рассказал, доверяет ли руководство клуба главному тренеру команды

Самарцы последние два матча чемпионата России проиграли с общим счетом 0:7.

«Мы реально понимаем ситуацию. Чемпионат начался 1 августа. В каждой игре выходили новые футболисты. Практически все — свободные агенты.

Что это значит? Футболист без клуба — то есть кто-то не тренировался неделю, кто-то — две, три, месяц. Игроки, конечно, все квалифицированные, но пока в разном состоянии.

По ходу чемпионата пришлось вставлять их в состав и создавать новую команду. Так не делается. Из этой ситуации нужно выходить, и мы из нее выйдем.

Нам неприятно, что мы разваливаемся после пропущенного гола. Над этим нужно работать и перебарывать себя. Строится абсолютно новая команда.

Всего два человека осталось из того состава, который выходил в премеьр-лигу. У Андрея Валерьевича работы непочатый край! Нужно время, но его нет…

Что сделаешь? Надо работать, не опускаем рук», — приводит слова Шикунова «Спорт-Экспресс». 0