ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адриен РабьоТрансферный дайджест. 18-24 сентября
  • 23:11
    • Модрич — лучший игрок 2018 года по версии ФИФА, Марта — лучшая футболистка
  • 23:38
    • Салах и Неймар не попали в символическую сборную года ФИФА
  • 23:07
    • Куртуа — лучший вратарь года по версии ФИФА
  • 22:52
    • ФИФА назвала автора лучшего гола года
  • 22:45
    • Дешам признан тренером 2018 года по версии ФИФА
    Все новости спорта

    Шикунов: У Тихонова работы непочатый край!

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал, доверяет ли руководство клуба главному тренеру команды Андрею Тихонову.

    Александр Шикунов
    Александр Шикунов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Самарцы последние два матча чемпионата России проиграли с общим счетом 0:7.

    «Мы реально понимаем ситуацию. Чемпионат начался 1 августа. В каждой игре выходили новые футболисты. Практически все — свободные агенты.

    Что это значит? Футболист без клуба — то есть кто-то не тренировался неделю, кто-то — две, три, месяц. Игроки, конечно, все квалифицированные, но пока в разном состоянии.

    По ходу чемпионата пришлось вставлять их в состав и создавать новую команду. Так не делается. Из этой ситуации нужно выходить, и мы из нее выйдем.

    Нам неприятно, что мы разваливаемся после пропущенного гола. Над этим нужно работать и перебарывать себя. Строится абсолютно новая команда.

    Всего два человека осталось из того состава, который выходил в премеьр-лигу. У Андрея Валерьевича работы непочатый край! Нужно время, но его нет…

    Что сделаешь? Надо работать, не опускаем рук», — приводит слова Шикунова «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • У «Челси» море проблем. Титул АПЛ — слишком поспешная мечта
  • Вчера в 14:12
    •
  • Прогноз
  • «Нефтехимик» — «Урал»
  • 6.25
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Оренбург» не испытает проблем на Алтае
  • «Динамо» Барнаул — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Одержит ли «Автомобилист» в игре с «Локомотивом» свою 10-ю победу в сезоне?
  • «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Будет ли серия пенальти в Нижнекамске?
  • «Нефтехимик» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 6.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маурицио Сарри Футбол У «Челси» море проблем. Титул АПЛ — слишком поспешная мечтаИтоги поединка, который показал моменты, над которыми еще предстоит работать Маурицио Сарри и его «Челси» Вчера в 14:120
  • 20:27
    • «Краснодар» разгромил «Крылья Советов», Ари оформил дубль
  • 19:20
    • «Салават Юлаев» забросил пять безответных шайб «Трактору»
  • 17:39
    • «Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд
    «Спартак» — ЦСКА Футбол «Спартаку» удалось не проиграть, а ЦСКА не сумел выигратьГлавное дерби страны — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Краснодар» в Самаре и домашние матчи «Нефтехимика» и «Трактора»
  • 3.96
    •
  • 00:21
    • Модрич: У Роналду и Салаха еще будет возможность выиграть этот трофей
  • 00:14
    • Тихонов: Я недоволен селекцией перед сборами, нужно было усиливаться
  • 23:52
    • Шикунов: У Тихонова работы непочатый край!
    «Зенит» — «Локомотив» Футбол Безумный реванш «Зенита» в лучшем матче сезонаРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» в Санкт-Петербурге 23/09/2018 в 22:400
  • 16:55
    • Максименко: Готов играть за «Спартак» бесплатно
  • 13:47
    • Руководство «Локомотива» не намерено увольнять Семина
  • 13:01
    • Сборная России узнала соперников на третьем групповом этапе ЧМ-2018
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие