Руководство «Локомотива» не намерено увольнять Семина

Главный тренер московскогопродолжит работу с командой, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство клуба не намерено производить изменения в тренерском штабе команды, несмотря на неудачный старт текущего сезона.

В прошлом сезоне «Локомотив» завоевал первый за 14 лет титул чемпиона России. После восьми стартовых туров нынешней кампании московский клуб располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 9 очков.

Также «красно-зеленые» стартовали в Лиге чемпионов с крупного поражения от «Галатасарая» (0:3) в Стамбуле.

В среду, 26 сентября, в 1/16 финала Кубка России «железнодорожники» сыграют в гостях с «Балтикой», а в субботу, 29 сентября, в девятом туре Премьер-лиги примут «Ахмат» на «РЖД Арене». 0