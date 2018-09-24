Сарри: «Ливерпуль» на шаг опережает «Челси»

Главный тренерпрокомментировал предстоящий поединок противв седьмом туре английской Премьер-лиги.

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«Нас ждет матч против очень сильного оппонента. Клопп работает с командой уже четыре года. Сейчас "Ливерпуль" на шаг опережает "Челси". Я приступил к работе всего 35-40 дней назад, если не считать время, которое игроки провели в расположении сборных.

Нельзя говорить, что мы готовы ко всему на данном этапе. Нам следует продолжать упорную работу и прогрессировать. Не исключено, что уже в следующем сезоне мы сможем выступать на уровне "Ливерпуля".

"Челси" занимает 3-е место в АПЛ после шести туров, имея в активе 16 очков. "Ливерпуль" располагается на 1-й строчке с 18 очками. 0