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    Сарри: «Ливерпуль» на шаг опережает «Челси»

    Челси Футбол Англии Англия. Премьер-лига Ливерпуль Календарь АПЛ
    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий поединок против «Ливерпуля» в седьмом туре английской Премьер-лиги.

    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    «Нас ждет матч против очень сильного оппонента. Клопп работает с командой уже четыре года. Сейчас "Ливерпуль" на шаг опережает "Челси". Я приступил к работе всего 35-40 дней назад, если не считать время, которое игроки провели в расположении сборных.

    Нельзя говорить, что мы готовы ко всему на данном этапе. Нам следует продолжать упорную работу и прогрессировать. Не исключено, что уже в следующем сезоне мы сможем выступать на уровне "Ливерпуля".

    "Челси" занимает 3-е место в АПЛ после шести туров, имея в активе 16 очков. "Ливерпуль" располагается на 1-й строчке с 18 очками. 0

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