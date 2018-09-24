Манчини: Думаю, в этом сезоне «Зенит» выиграет РПЛ

Бывший главный тренерубежден, что петербургский клуб одержит победу в чемпионате России сезона-2018/19.

Роберто Манчини ФК «Зенит» 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Я смотрел несколько матчей "Зенита" в Лиге Европы, команда играла хорошо. Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой. Мы могли рассчитывать на победу и в прошлом году, но в ключевой момент по причине травм потеряли четырёх важных для команды игроков. Мы и в прошлом сезоне были лучшей командой, а в этом она стала еще лучше, поскольку игроки за один год еще больше сыгрались.

Семак хороший тренер, знает "Зенит" очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно», — цитирует Манчини «Чемпионат».

«Зенит» в первых восьми турах РПЛ одержал семь побед и опережает ближайшего конкурента на семь очков. 0