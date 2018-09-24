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    Манчини: Думаю, в этом сезоне «Зенит» выиграет РПЛ

    Зенит РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини убежден, что петербургский клуб одержит победу в чемпионате России сезона-2018/19.

    Роберто Манчини
    Роберто Манчини
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    «Я смотрел несколько матчей "Зенита" в Лиге Европы, команда играла хорошо. Думаю, в этом году она одержит победу в чемпионате страны, поскольку является лучшей командой. Мы могли рассчитывать на победу и в прошлом году, но в ключевой момент по причине травм потеряли четырёх важных для команды игроков. Мы и в прошлом сезоне были лучшей командой, а в этом она стала еще лучше, поскольку игроки за один год еще больше сыгрались.

    Семак хороший тренер, знает "Зенит" очень хорошо. Возможно, у него не так много опыта работы главным тренером, но он хороший специалист и человек, а это важно», — цитирует Манчини «Чемпионат».

    «Зенит» в первых восьми турах РПЛ одержал семь побед и опережает ближайшего конкурента на семь очков. 0

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