«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд

Наберет ли «Краснодар» три очка в Самаре? «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки 2.05

«Оренбург» не испытает проблем на Алтае «Динамо» Барнаул — «Оренбург». Прогноз и ставки 1.75