«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд
ФК «Крылья Советов»
«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников.
Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Чочиев, Молло, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.
Запасные: Синицын, Ещенко, Шишкин, Страндберг, Рамирес, Фьолусон, Мамаев, Сулейманов.
Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» пройдет сегодня, 24 сентября. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. 0