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    «Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд

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    Стали известены стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч восьмого тура РПЛ.

    «Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд
    «Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд
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    «Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Канунников.

    Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Чочиев, Молло, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.

    Запасные: Синицын, Ещенко, Шишкин, Страндберг, Рамирес, Фьолусон, Мамаев, Сулейманов.

    Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» пройдет сегодня, 24 сентября. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. 0

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