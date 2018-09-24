«Краснодар» разгромил «Крылья Советов», Ари оформил дубль

Самарскиепотерпели домашнее поражение от(0:3) в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 61-й минуте. Ари исполнил идеальный удар со штрафного над стенкой из футболистов «Крыльев Советов» под перекладину ворот Рыжикова.

А всего две минуты спустя Классон здорово отдал пас низом на левый край чужой штрафной, откуда Ари исполнил великолепный удар в касание в дальний верхний угол ворот.

А на 81-й минуте, в ходе контратаки «Краснодара», Магомед Шапи-Сулейманов вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной и мощным ударом положил мяч в шестерку ворот Рыжикова.

После этого матча «Краснодар» с 16 очками поднялся на 2-е место, на 6 очков отставая от «Зенита». «Крылья Советов» с 7 очками на 13-м месте.