«Краснодар» разгромил «Крылья Советов», Ари оформил дубль

Фрагмент матча
«Крылья Советов»
Счет в матче был открыт на 61-й минуте. Ари исполнил идеальный удар со штрафного над стенкой из футболистов «Крыльев Советов» под перекладину ворот Рыжикова.
А всего две минуты спустя Классон здорово отдал пас низом на левый край чужой штрафной, откуда Ари исполнил великолепный удар в касание в дальний верхний угол ворот.
А на 81-й минуте, в ходе контратаки «Краснодара», Магомед Шапи-Сулейманов вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной и мощным ударом положил мяч в шестерку ворот Рыжикова.
После этого матча «Краснодар» с 16 очками поднялся на 2-е место, на 6 очков отставая от «Зенита». «Крылья Советов» с 7 очками на 13-м месте.
РПЛ. 8-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар» — 0:3 (0:0)
Голы: Ари, 69 (0:1). Ари, 71 (0:2). Сулейманов, 81 (0:3)«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Чичерин, Самарджич, Надсон, Рохель (Молло, 77), Зотов, Мияйлович, Башкиров, Антон, Ткачук, Канунников (Корниленко, 66)«Краснодар»: Крицюк, Петров, Спаич, Мартынович, Стоцкий (Рамирес, 65), Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 75), Каборе, Газинский, Куэва (Мамаев, 65), Классон, АриПредупреждения: Газинский, 10. Спаич, 24. Рохель, 30. Мияйлович, 32. Ткачук, 36