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    Чалов: ЦСКА заслужил победу

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    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после матча восьмого тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

    Федор Чалов
    Федор Чалов
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    «Владели преимуществом первые двадцать минут. Нужно было дожать соперника в первом тайме. Но получилось во втором, хотя нужно было забивать ещн. Было много моментов.

    Заслужили ли победу? Не мне судить. Но я скажу, что да.

    Что касается партнеров по молодежной сборной, может, мы и друзья, но когда выходим на поле, мы для них как красная тряпка, как и они для нас.

    Влашич — большой молодец, профессионал. Много зависит от его действий на поле. Лучше ли он Головина? Это совершенно разные футболисты.

    Конечно, помню, как три года назад забил пять мячей Максименко, играя за молодежку. Но это уже прошлое. Теперь смотрим вперед.

    Очень круто, что спустя три года мы с Максименко играем во взрослом дерби. Не мог себе такого представить тогда», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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