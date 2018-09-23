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    «Зенит» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Зенита» и «Локомотива» на матч восьмого тура Российской Премьер-лиги, который пройдет в Санкт-Петербурге.

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Шатов, Дриусси, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Маммана, Мак, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Заболотный, Кокорин.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хёведес, Идову, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.

    Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.

    Начало матча — в 16:30 мск. Главный арбитр — Роман Галимов.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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