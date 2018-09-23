«Зенит» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Федор Смолов
ФК «Локомотив»
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Шатов, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Маммана, Мак, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Заболотный, Кокорин.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Хёведес, Идову, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Лысов, Тарасов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Эдер.
Начало матча — в 16:30 мск. Главный арбитр — Роман Галимов.
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