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    «Челси» впервые в сезоне потерял очки

    Челси Вест Хэм Футбол Англии Англия. Премьер-лига Календарь АПЛ
    В матче шестого тура чемпионата Англии «Вест Хэм» принимал «Челси».

    «Вест Хэм» — «Челси»
    «Вест Хэм» — «Челси»
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    Встреча завершилась вничью — 0:0.

    Во втором тайме «Вест Хэм» несколько раз выручил Лукаш Фабиански. У хозяев самый опасный момент незадолго до конца встречи не реализовал Андрей Ярмоленко, который с линии вратарской не сумел точно пробить головой.

    Отметим, что «Челси» впервые в текущем сезоне не сумел взять три очка. До этого подопечные Маурицио Сарри одержали пять побед подряд.

    После шести туров у «Челси» — 16 очков, «синие» идут в АПЛ на третьем месте. У «Вест Хэма» — 4 очка и семнадцатая позиция.

    АПЛ. 6-й тур
    «Вест Хэм» — «Челси» — 0:0
    «Вест Хэм»: Фабианьски, Бальбуэна, Диоп, Масуаку, Райс, Нобл (Санчес, 85), Обианг, Фелипе Андерсон (Снодграсс, 74), Антонио (Перес, 65), Ярмоленко, Сабалета«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер (Кэйхилл, 69), Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 79), Жоржиньо, Виллиан, Канте, Азар, Жиру (Мората, 65)Предупреждения: Канте (50), Фелипе Андерсон (52), Снодграсс (90)
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