«Челси» впервые в сезоне потерял очки

В матче шестого тура чемпионата Англиипринимал

Встреча завершилась вничью — 0:0.

Во втором тайме «Вест Хэм» несколько раз выручил Лукаш Фабиански. У хозяев самый опасный момент незадолго до конца встречи не реализовал Андрей Ярмоленко, который с линии вратарской не сумел точно пробить головой.

Отметим, что «Челси» впервые в текущем сезоне не сумел взять три очка. До этого подопечные Маурицио Сарри одержали пять побед подряд.

После шести туров у «Челси» — 16 очков, «синие» идут в АПЛ на третьем месте. У «Вест Хэма» — 4 очка и семнадцатая позиция.