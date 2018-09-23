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    «Вест Хэм» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Хэм — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (23.09.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Челси Календарь АПЛ
    В 15:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Вест Хэм» — «Челси».

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    Составы команд:

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Артур Масуаку, Фелипе Андерсон, Pedro Obiang, Марк Нобл, Андрей Ярмоленко, Declan Rice, Майкл Антонио.

    «Челси»: Kepa Arrizabalaga, Антонио Рюдигер, Микел Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Эден Азар, Оливье Жиру, Willian.

    Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Вест Хэм» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:5.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 2:5. 0

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