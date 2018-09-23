Вест Хэм — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (23.09.2018)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Пабло Сабалета, Issa Diop, Артур Масуаку, Фелипе Андерсон, Pedro Obiang, Марк Нобл, Андрей Ярмоленко, Declan Rice, Майкл Антонио.
«Челси»: Kepa Arrizabalaga, Антонио Рюдигер, Микел Алонсо, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Эден Азар, Оливье Жиру, Willian.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Вест Хэм» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:5.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 2:5. 0