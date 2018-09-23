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    Овчинников: Игра была валидольной, но многие получили удовольствие

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    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал матч со «Спартаком» (1:1) в матче 8-го тура чемпионата России.

    Сергей Овчинников
    Сергей Овчинников
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    «Хотелось бы поблагодарить болельщиков обеих команд за хороший антураж матча. Стадион был заполнен до отказа, сама игра, думаю, понравилась болельщикам, специалистам, тренерам.

    Она была несколько валидольной, но многие получили удовольствие. Много моментов было создано. То, что мы ожидали от "Спартака", то и подтвердилось.

    Думаю, наша команда провела неплохой матч — ровно, без провалов. Хотелось выиграть, но результатом мы довольны.

    Замена Дзагоева была вынужденная, все-таки ему пока тяжело играть весь матч. А вот замена Бийола связана с риском.

    Мы понимали, что "Спартак" очень силен при стандартных положениях, а Яка неплохо играет головой. Но риск — благородное дело. Мы хотели выиграть», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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