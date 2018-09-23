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    «Леванте» — «Севилья»: онлайн-трансляция начнется в 13:00

    Леванте — Севилья (23.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Леванте Севилья Календарь Примеры
    В 13:00 в испанской Примере начнётся матч «Леванте» — «Севилья».

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    Последний матч между собой: «Леванте» — «Севилья» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Леванте»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Леванте» — «Севилья». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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