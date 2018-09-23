Ибрагимович может вернуться в Швецию

Нападающийзаявил, что может вернуться в свой родной клуб — шведский

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«Да, я получил предложение от "Мальме". В клубе хотят, чтобы я вернулся домой и спокойно завершил карьеру в Швеции. Рассматриваю данное предложение и не закрываю двери. Я играл во многих крупных командах, с отличными футболистами и готов по-прежнему добиваться поставленных целей», — цитирует Ибрагимовича Goal.com.

Напомним, Ибрагимович является воспитанником «Мальме» и выступал за первую команду клуба с 1999 по 2001 годы.

На счету шведа — 17 голов и 5 ассистов в 22 матчах за «Гэлакси». 0