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    Ибрагимович может вернуться в Швецию

    MLS
    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что может вернуться в свой родной клуб — шведский «Мальме».

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович
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    «Да, я получил предложение от "Мальме". В клубе хотят, чтобы я вернулся домой и спокойно завершил карьеру в Швеции. Рассматриваю данное предложение и не закрываю двери. Я играл во многих крупных командах, с отличными футболистами и готов по-прежнему добиваться поставленных целей», — цитирует Ибрагимовича Goal.com.

    Напомним, Ибрагимович является воспитанником «Мальме» и выступал за первую команду клуба с 1999 по 2001 годы.

    На счету шведа — 17 голов и 5 ассистов в 22 матчах за «Гэлакси». 0

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