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    «Динамо К» — «Десна»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Динамо К — Десна: смотреть онлайн, прямая трансляция (23.09.2018)

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев
    В 17:00 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч «Динамо К» — «Десна».

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    Последний матч между собой: «Десна» — «Динамо К» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Динамо К» — «Десна». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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