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    Каррера: Глушаков и Ещенко в ближайшее время не вернутся

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    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал матч с ЦСКА (1:1) в 8-м туре чемпионата России.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    «Мы пытались играть, а не только контратаковать. Во втором тайме ЦСКА тоже действовал на контратаках. В первом тайме мы не играли достойно, поскольку боялись быть с мячом, а во втором были достаточно хороши.

    Я доволен результатом и тем, как сыграли ребята. Они выложились. В футболе можно отдать неудачную передачу, но ребята выложились, и для меня это самое главное. Я благодарю, что они отдали душу на поле.

    Матч дубля с ЦСКА не смотрел, у нас была тренировка. На данный момент Глушаков и Ещенко не вернутся в ближайшее время в состав. Почему? Потому что я так решил», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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