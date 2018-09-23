Каррера: Глушаков и Ещенко в ближайшее время не вернутся

Главный тренер «Спартака»прокомментировал матч с(1:1) в 8-м туре чемпионата России.

«Мы пытались играть, а не только контратаковать. Во втором тайме ЦСКА тоже действовал на контратаках. В первом тайме мы не играли достойно, поскольку боялись быть с мячом, а во втором были достаточно хороши.

Я доволен результатом и тем, как сыграли ребята. Они выложились. В футболе можно отдать неудачную передачу, но ребята выложились, и для меня это самое главное. Я благодарю, что они отдали душу на поле.

Матч дубля с ЦСКА не смотрел, у нас была тренировка. На данный момент Глушаков и Ещенко не вернутся в ближайшее время в состав. Почему? Потому что я так решил», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0